Компанія Vodafone (ПрАТ "ВФ Україна") купує інтернет-провайдера "ФРІНЕТ" (ТМ "О3"). Про це повідомляє Антимонопольний комітет.

5 травня 2023 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким дозволив ПрАТ "ВФ Україна" придбати частку в статутному капіталі ТОВ "ФРІНЕТ", що забезпечує покупцю набуття контролю над вказаним об’єктом придбання. Концентрація відбувається у сфері надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет в Україні.

АМКУ вказує, що Vodafone має незначні частки на регіональних ринках надання послуг фіксованого доступу до Інтернету, і після поглинання "ФРІНЕТ" вони не перевищуватимуть 15-21%.

Задіяні у концентрації ринки є висококонкурентними. Зокрема, основними конкурентами ПрАТ "ВФ Україна" вважає компанії Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine та ін. Таким чином, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому АМКУ надав відповідний дозвіл.

"ФРІНЕТ" надає послуги швидкісного інтернету під торговою маркою О3" у Києві та Київській області, а також у ще дев'яти областях, включно з Дніпропетровською та Львівською.

Власником ТОВ "ФРІНЕТ" є ТОВ "Капітал Інвест ЛТД", бенефіціар якого - Олександр Беркун.

У 2021 році Vodafone придбав провайдера ПрАТ "Фарлеп-Інвест" (бренд Vega) у Ріната Ахметова.