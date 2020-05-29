В Vodafone произошел масштабный сбой: когда восстановят связь [ Редактировать ]
В работе одного из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone произошел масштабный сбой. Абоненты со всей страны массово жалуются на отсутствие возможности осуществлять или принимать звонки.
О проблемах со звонками и другими голосовыми услугами в пятницу, 29 мая, Vodafone сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что занимается ее оперативным решением.
Из-за чего произошел сбой в сети Vodafone - неизвестно. Оператор отметил, что проблемы со связью связаны только с голосовыми услугами, интернет работает без сбоев.
Также пока точно неизвестно, когда именно удастся восстановить связь. В Vodafone отметили, что оперативно занимаются решением проблемы.
Ранее сообщалось, что Vodafone повышает тарифы на мобильную связь.
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