Протягом тижня росія перекинула до Білорусі щонайменше два ешелони з технікою та військовими.

Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".

Як повідомляється, на цьому тижні у Білорусі було зафіксовано прибуття ще двох ешелонів з технікою та особовим складом Збройних сил рф.

Вранці 22 травня прибув склад, який прямував безпосередньо з фронту - Волновахи Донецької області.

Ешелон прибув на станцію Заслонове (Вітебська область, Білорусь). Кількість техніки та тип - уточнюються, але відомо, що була щонайменше одна санітарна машина для перевезення поранених.

Другий ешелон був відправлений зі станції Єльня (Смоленська область, росія) на станцію Лісова (Брестська область. Білорусь), куди прибув у другій половині дня 22 травня.

У складі було щонайменше 20 вагонів: