Нова загроза: росія перекинула у Білорусь два ешелони з технікою та військовими [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Протягом тижня росія перекинула до Білорусі щонайменше два ешелони з технікою та військовими.
Про це повідомляють "Беларускі Гаюн".
Як повідомляється, на цьому тижні у Білорусі було зафіксовано прибуття ще двох ешелонів з технікою та особовим складом Збройних сил рф.
Вранці 22 травня прибув склад, який прямував безпосередньо з фронту - Волновахи Донецької області.
Ешелон прибув на станцію Заслонове (Вітебська область, Білорусь). Кількість техніки та тип - уточнюються, але відомо, що була щонайменше одна санітарна машина для перевезення поранених.
Другий ешелон був відправлений зі станції Єльня (Смоленська область, росія) на станцію Лісова (Брестська область. Білорусь), куди прибув у другій половині дня 22 травня.
У складі було щонайменше 20 вагонів:
- пасажирські - 5 одиниць (приблизно 250 осіб);
- платформи - 15-20 одиниць (у тому числі з Урал-4320 та УАЗ-452).
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