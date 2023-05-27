Міністерство енергетики України повідомило про поновлення імпорту електроенергії зі Словаччини та Молдови. Відповідна інформація опублікована 27 травня у Telegram-каналі відомства.

Ситуація в енергосистемі станом на 27 травня: дефіцит електроенергії відсутній, через обстріли - без світла частина споживачів у 6 областях. Енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Обмеження для побутових споживачів не плануються.

Імпорт електроенергії на поточну добу складе: зі Словаччини - від 60 МВт до 315 МВт, з Молдови - від 2 МВт до 307 МВт. Експорту немає.

Стабільно зростають запаси блакитного палива - обсяг природного газу у сховищах складає вже понад 9,4 мільярда кубометрів.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання - дві шахти.

Без світла також залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.