Україна поновила імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови [ Редагувати ]
Міністерство енергетики України повідомило про поновлення імпорту електроенергії зі Словаччини та Молдови. Відповідна інформація опублікована 27 травня у Telegram-каналі відомства.
Ситуація в енергосистемі станом на 27 травня: дефіцит електроенергії відсутній, через обстріли - без світла частина споживачів у 6 областях. Енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній. Обмеження для побутових споживачів не плануються.
Імпорт електроенергії на поточну добу складе: зі Словаччини - від 60 МВт до 315 МВт, з Молдови - від 2 МВт до 307 МВт. Експорту немає.
Стабільно зростають запаси блакитного палива - обсяг природного газу у сховищах складає вже понад 9,4 мільярда кубометрів.
Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання - дві шахти.
Без світла також залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.
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