Станом на середу, 24 травня, Україна не здійснює імпорт та експорт електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

При цьому стверджується, що зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів в Україні.

Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції.

Зараз поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій. Також триває активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій.

Енергетики просять українців раціонально споживати електричну енергію для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00.