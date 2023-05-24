Україна повністю зупинила експорт електроенергії [ Редагувати ]
Станом на середу, 24 травня, Україна не здійснює імпорт та експорт електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".
Відсутність експорту електроенергії з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни у споживанні протягом всієї доби та забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.
При цьому стверджується, що зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів в Україні.
Наявні ресурси води наразі дозволяють гідроелектростанціям працювати упродовж всієї доби, а також збільшувати свою генерацію для покриття ранкових та вечірніх піків споживання, для чого також максимально залучаються наявні в системи потужності теплових електростанцій. Втім, поступово знижується водопілля, що впливатиме на роботу гідроелектростанцій. У денні години активно працюють сонячні та вітрові електростанції.
Зараз поступово виходять у ремонт енергоблоки атомних та теплових електростанцій. Також триває активна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій.
Енергетики просять українців раціонально споживати електричну енергію для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00.
Перенесіть за можливості споживання на ранок, день або ніч, зменшіть користування потужними електроприладами саме у вечірні години. Тоді диспетчерам Укренерго буде легше у ці години найбільшого споживання тримати баланс між виробництвом та споживанням електроенергії, який є запорукою стабільної роботи енергосистеми.
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