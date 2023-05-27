Наші військові тепер можуть значно швидше проходити реабілітацію після тяжких поранень на Одещині. Нове обладнання встановили на базі одного з медичних закладів області. Деяких бійців там готують до протезування, деяким - відновлюють м'язи та суглоби, іншим - надають психологічну допомогу. Докладніше про сучасні методи реабілітації - у нашому сюжеті.

Прикордонник на псевдо "Решето" втратив ногу в січні під Бахмутом. У сусідній бліндаж, де зберігалося озброєння підрозділу, влучив протитанковий снаряд.

Позивний "Решето", військовослужбовець Збройних сил України:

Я намагався врятувати деяке озброєння - те, що залишилося. Я поліз в бліндаж, але росіяни прислали туди наступний снаряд, тобто контрольний - я якраз там знаходився.

Останні півтора місяця хлопець проходить лікування на Одещині. Вже вибрав центр, де йому зможуть виготовити протез - та подав відповідну заявку.

Позивний "Решето", військовослужбовець Збройних сил України:

Вже на шляху очікування, коли прийдуть мої запчастини, скажемо так! Це два елементи - стопа і коліно-голений механізм - там електромеханічна частина.

Втім, заздалегідь потрібно підготувати КУКСУ до протезування. Для цього в лікарів є сучасне обладнання.

Тканини, які тут зараз пошкоджені - вони в стані стресу і ми повинні їх адаптувати для того, щоб була сформована правильна кукса та потім ми могли підібрати правильно протез, в якій вона ляже спокійно і не буде заважати при ходьбі.

Нові технології - це, передусім, ударно-хвильова терапія, високоінтенсивна магнітотерапія та лазеротерапія. Якщо дуже коротко - ці маніпуляції дозволяють позитивно впливати на клітини пошкоджених тканин та органів. Це такий собі високотехнологічний масаж.

Ігор Брусніцин, завідувач фізіотерапевтичного відділення:

За допомогою ударно-хвильової терапії, яка в нас є ми розробляємо ці спазмовані тканини, які тут є і даємо змогу насичувати тканини корисними речовинами. Ви можете бачити, що поки ми працюємо - колір шкіри та рубця буде змінюватись: це каже, що йде відновлення.

Відновлення відбувається майже з перших процедур, каже десантник з позивним "Демон". Після тяжкого осколкового поранення - рука в нього майже не працювала.

Позивний "Демон", військовослужбовець Збройних сил України:

Зовсім - вона не згиналась! Зараз вона вже на вісімдесят п'ять відсотків - градусів, як-то кажуть - вона згинається. Тож це дуже позитивний прогрес в моєму випадку.

Днями ж у медзакладі відкрився ще й новий зал фізичної реабілітації. Тут - сучасні тренажери на будь-які випадки. Головна особливість у тому, що багатофункціональні комплекси дозволяють відновлювати військовослужбовців, уникаючи навантаження на уражені ділянки. І це дає результати.

Світлана Галаган, завідувачка відділення медичної реабілітації:

Завдяки цьому сучасному обладнанню ми маємо можливість скоротити строки реабілітації наших пацієнтів. Це обладнання підвищує стимул і мотивацію до відновлення, а також підвищує комплаєнс - співпрацю з фізичними терапевтами.

Реабілітацію тут проходить і захисник "Азовсталі" Андрій. Лише у квітні його звільнили з ворожого полону. Там він провів довгі одинадцять місяців. Каже: у полоні дуже мало рухався, погано харчувався - тож тепер проблеми зі здоров'ям - від голови до п'ят.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто за період перебування в полоні за одинадцять місяців в мені всі кістки, всі м'язи - вони прийшли в непридатність, вони всі мовчать, сплять - і от зараз треба їх заводити, треба все починати з початку.

Хлопцю зараз тут надають ще й психологічну допомогу. І, за його ж словами, це стосується не лише профільних фахівців, а й усього медичного персоналу. Адже відношення - дуже людяне та тепле.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Та сама розмова. Такого я не бачив, наприклад, рік. Я не розмовляв рік. Ось так, як з вами, наприклад. Бачив підлогу - більш нічого. Ну, поставлю три крапки.

Для того, щоб кістки швидше зросталися, а рубці розсмоктувались - у медзакладі використовують також бальнеотерапію та грязелікування. І доки одні військові приймають ванни зі спеціальним розчином та гідромасажем, іншим - на уражені ділянки накладають цілющу грязь із озера Сиваш. Вона збагачена корисними мінеральними та органічними речовинами.

Ольга Івасишена, начальниця профілактичного відділення:

Оскільки грязь має високу теплоємність та низьку теплопровідність, вона дозволяє розширити кровоносні судини, покращити обмінні процеси. Неорганічні речовини подразнюють рецептори, органічні речовини всмоктуються частково в кров. Таким чином є протизапальна дія, трофічна, регенераторна, розсмоктуюча, в'ялогранулююча дія.

Ефект від таких процедур - майже миттєвий, кажуть військові.

Позивний "Лівша", військовослужбовець Збройних сил України:

Річ у тому, що я вже неодноразово цю процедуру роблю, є покращення - уходить больовий ефект, раніше я не міг згинати ногу, зараз я можу згинати - тобто тепло, приємно, інтересно.

І це далеко не всі методики, які використовують на Одещині для швидшого відновлення бійців. Лікарі кажуть: так - працювати важко, але можливість допомогти захисникам країни надає шалену мотивацію діяти - і робити щебільше.

Юлія Бондар, начальниця відділення загального профілю медичного закладу: