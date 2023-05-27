Євросоюз зробив чимало винятків для України протягом останнього року. Це й надання статусу тимчасового захисту біженцям-українцям, і допомога зброєю, і швидкий статус кандидата у членство в ЄС.

Ще один виняток Україна отримала від парку мініатюр в Брюсселі "Міні-Європа". Там десятиліттями туристам розповідають про європейські цінності і досі презентували памʼятки лише з країн-членів ЄС. Та тепер там присутня і Україна. Олена Абрамович відвідала парк і розкаже більше.

Парк "Міні-Європа" - одне з найпопулярніших місць серед туристів у Брюсселі. Тут і Біг-Бен, і Ейфелева та Пізанська Вежі. Загалом на 2.5 гектарах - понад 350 мініатюр памʼяток із країн-членів Євросоюзу. Прогулянку парком нам влаштовує його керівниця Вінсіане Меєс.

Отож тут ви бачите прапори всіх країн Євросоюзу. Україського тут поки що нема. Але згодом він теж буде у нашому парку. І пізніше я вам поясню, щому Україна для нас виняток.

Синьо-жовтий прапор тут повісять, щойно країна стане членом Євросоюзу. Такі правила парку, каже Вінсент, ведучи нас до української локації, що наприкінці маршруту. Дорогою розповідає про парк, бо для неї це сімейна історія - "Міні-Європу" відкрив її батько.

Вінсіане Маєс, керівниця парку "Міні-Європа":

Його створили у 1989-му. І тоді тут були представлені лише ті країни, які на той час були членами ЄС. І щоразу, коли ЄС розширювався, наш парк теж розширювався. І коли додалося 10 нових країн зі східної Європи, нам довелося дуже швидко додати чимало будівель, але ми справились.

Знайшли рішення і для зворотніх процесів - як от виходу Великої Британії з Євросоюзу. Мініатюра Біг-Бену - тут одна із найпопулярніших скульптур. Кожен обʼєкт в парку зроблений у точних пропорціях один до 25. І британські макети - одні з найдорожчих у парку.

Постало непросте питання, що робити з Великою Британією. І ми вирішили залишити її, як частину європейської історії. Але намалювали кордони і треба проходити через митницю.

Говорячи про вартість макетів, менеджерка зауважує, що перші власники парку збанкрутували незадовго до його відкриття. Деякі з макетів коштували майже 400 тисяч євро, як от Брюссельська площа Гранд Пляс. Конструювали її 10 років.

Ми намагаємось також зображати відомих людей - ви можливо впізнаєте Жан-Клод Ван Дамма, співака Стомае, не знаю, чи він відомий в Україні. Отам художник Брюгель малює картини.

Усюди читаються історичні та політичні події. Протести проти Брекзиту, живий ланцюг в країнах Балтії, знесення Берлінської стіни.

Ми намагались відтворити також мурали, які були на Берлінській стіні. А ось там з іншого боку під Браденбурзькими воротами мініатюра Ангели Меркель, але тепер, мабуть, доведеться її змінити (сміється).

Нарешті підходимо і до українського куточка - монумента на Майдані Незалежності, під яким зображена революція Гідності, поряд кордон, з українцями, які втікають від війни, а з іншого боку - вантажівки з гуманітарною допомогою.

Вінсіане Маєс, керівниця парку "Міні-Європа":

У нас було усього 3 тижні, щоб зробити все, і це був чималий виклик. Бо зазвичай ми такі речі виготовляємо десь рік, тож довелося бути креативними. Верхню частину ми зробили з допомогою 3D принтера, інші частини -руками.

Із проханням створити українську мініатюру до керівництва парку звернулося посольство України в Бельгії. Завершити роботу треба було до саміту перших леді та джентельменів, який скликала Олена Зеленська у торік у липні. Ще одним викликом стало те, що встановлення українського макету суперечило правилам.

Вінсіане Маєс, керівниця парку "Міні-Європа":

Україна ще не в Євросоюзі, але те, що відбувається там - трагедія. І великою мірою багато чого в цій історії відбувається також в ЄС, це зачіпає європейців - ми багато говоримо про російське вторгнення в Україну, приймаємо біженців, надсилаємо допомогу.

Поспілкувавшись із кількома відвідувачами парку ми переконалися, що така мініатюра - гарний спосіб зацікавити дітей і дорослих подіями в Україні.

Зое, туристка з Каркасона:

Тут я бачу українців з європейськими прапорами, то ж, мабуть, це демонстрація, щоб стати частиною Європи.

Габріель, турист із Парижа:

Я впізнаю дві публічні особи - українського президента та голову Європейської комісії. Думаю, важливо піднімати обізнаність суспільства.

Особливо раділи макету Майдану Незалежності українці.

Гліб, тимчасовий переселенець з Харкова:

Я знаю, це в стороні Києва. Я в ньому був трошки і я це бачив.

Сабіна, тимчасова переселенка з Харкова:

Ми взагалі приїхали подивитися - дуже розхвалювали цю "Малу Європу" і це було дуже неочікувано, дуже приємно. Ми з сином сфотографувалися, будемо виставляти сторіз, розповідати нашим, що таке є тут.

Олена Абрамович, кореспондентка: