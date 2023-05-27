"У окупантів дуже багато артилерійських систем": боєць "Легіону свободи" розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку (відео) [ Редагувати ]
На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають в обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.
На Запорізькому напрямку стоять російські підрозділи - артилерійські, ракетні бригади, у них дуже багато артилерійських систем. Щодня по 4-5 разів оголошується повітряна тривога. Є низка громад на лінії зіткнення, які перебувають у зоні обстрілу керованими авіабомбами. Б'ють вони виключно по цивільній інфраструктурі, видаючи її за військові об'єкти.
Військовий підтвердив чутки про підготовку загарбниками масштабної провокації на Запорізькій атомній електростанції з можливим витоком радіоактивних речовин.
На ЗАЕС вони не приховуючись розміщують озброєння, техніку військову. З території Енергодарської громади росіяни регулярно обстрілюють певні громади Дніпропетровської області, провокуючи вогонь у відповідь. Чого можна очікувати від російських ставлеників на ЗАЕС, якщо вони там за освітою бути працівниками якогось мавпячого заповідника у невизнаній Абхазії. Відповідно від цих людей можна очікувати цього, що завгодно.
Зараз вони на тимчасово окуповану частину Запорізької області нагнали дуже багато своїх воєнкорів, пропагандистів, псевдожурналістів, які можуть ще й додатково розганяти різні хвилі, тому треба ретельно перевіряти будь-які повідомлення та інформацію.
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