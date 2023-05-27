На Запорізькому напрямку російські окупанти перебувають в обороні та готуються до українського контрнаступу. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

На Запорізькому напрямку стоять російські підрозділи - артилерійські, ракетні бригади, у них дуже багато артилерійських систем. Щодня по 4-5 разів оголошується повітряна тривога. Є низка громад на лінії зіткнення, які перебувають у зоні обстрілу керованими авіабомбами. Б'ють вони виключно по цивільній інфраструктурі, видаючи її за військові об'єкти.

Військовий підтвердив чутки про підготовку загарбниками масштабної провокації на Запорізькій атомній електростанції з можливим витоком радіоактивних речовин.