Санкції - цю ціну не припиняє платити москва за розвʼязану нею війну. Через обмеження безпека польотів в рф буквально в крутому піке: несправна техніка, несертифіковані деталі. Втім, російські літаки все ще виконують рейси.

Завдяки чому тримаються і коли настане останній політ - розкаже Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Заборона приймати російські борти у європейських аеропортах, обслуговувати літаки російських авіакомпаній та продавати їм будь-які запчастини. Про такі санкції Брюссель оголосив у лічені дні після повномасштабного вторгнення рф до України. Минуло більше року, та російський авіасектор досі "на льоту". За рахунок чого і з якими наслідками - давайте робиратись.

Гучною новиною цієї весни - і свідченням про санкційний удар - став витік даних компанії "Аерофлот" - співробітників попросили зменшити фіксацію несправностей техніки. Західними ЗМІ пролетіла низка статей. "Турбулентність б'є по авіасектору Росії", написала американська газета Politico. Іспанська Ель-Пеі розповіла, як через санкції в рф здійснюють рейси на бортах з протермінованими деталями. А британське бізнес-інформагенство Bloomberg проаналізувало, як саме авіагалузі рф вдається тримати доволі високі показники кількості польотів.

Інформаційне агенство Bloomberg:

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, вони збільшили кількість пропозицій до Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. І вони здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше, ніж роком раніше - значно менше, ніж очікували прихильники України після санкцій.

Що саме відбувалось із російським авіасектором останній рік - моїм колегам в Дніпрі розповідає пілот Олександр Санжара. Він також автор youtube-блогу про авіацію. Каже, російські авіалінії не змогли літати не лише до ЄС чи США, а майже нікуди у світі - бо практично весь цивільний парк російської авіації був зареєстрований у острівних країнах.

Олександр Санжара, автор Youtube-блогу "Пілотний випуск":

В цій офшорній реєстрації знаходилось більше 750 бортів. Після початку бойових дій ці країни, в тому числі маленькі країни типу Бермуди, країни типу Ірландії, почали казати, що у звʼязку з воєнними діями вони просять повернути їм обʼєкти лізингу назад.

Таким чином від росії вимагали вивести практично весь свій цивільний флот за межі країни. Досі 95% міжнародних рейсів виконувались саме на бортах американської компанії Boeing та французької Airbus. Та врешті росіяни просто їх собі привласнили.

Олександр Санжара, автор Youtube-блогу "Пілотний випуск":

Вони перебили їх в російський реєстр, сказали, що тепер це російські літаки, внаслідок чого всі ці літаки стали незаконними. Крадений літак не можна вивезти за кордон, бо він одразу буде конфіскований.

Неможливо крадені літаки й нормально обслуговувати. Сервісні центри в рф миттєво втратили ліцензії, а купувати запчастини доводиться втридорога через посередників в обхід санкцій. Або ж займатися авіаканібалізомом - просто розбирати частину суден на деталі для інших.

Олександр Санжара, автор Youtube-блогу "Пілотний випуск":

Наприклад, компанія "Побєда" оголосила зразу, що з їхнього флоту в 42 літака залишиться літати тільки 25, тому що всі інші будуть використані як донори.

Такі рішення і дозволяють триматися російським авіакомпаніям та літати - принаймні, всередині країни. А ще росіяни обіцяють доробити власний літак - "Сухой суперджет", який на момент презентації у 2012 році складався на 85% із іноземних компонентів.

Олександр Санжара, автор Youtube-блогу "Пілотний випуск":

Після 14-го року росія побачила початок санкцій і почала робити так зване імпортозаміщення. Тобто намагатися замінити ті компоненти в Сухому Суперджеті своїми власними. До сьогоднішнього дня їм вдалося замістити можливо дві, можливо 3 деталі.

Втім, високотехнологічне імпортозаміщення не найсильніший бік РФ. Той самий "Сухой суперджет" горів після посадки у Шереметьєво 2019-го. А ще під час презентації в Малазії у 2012 році розбився об скелю.

Втім, високотехнологічне імпортозаміщення не найсильніша сторона РФ. Той самий "Сухой суперджет" горів після посадки у Шереметьєво у 2019-му. І взагалі - ще під час презентації в Малазії у 2012 році розбився об скелю.

Слідчі повинні перевірити процедуру підготовки екіпажу до польоту, а також технічний стан самого повітряного судна перед відправкою його з Росії.

Зараз політика щодо перевірки технічого стану літаків перед польотом разюче змінилась. Звітують про проблеми дуже вибірково - за наказом згори. Бо замінювати несправні деталі нічим.

У Якутії виявили понад півтори тисячі польотів на літаках із "простроченими" агрегатами та неналежним технічним обслуговуванням.

"Авіакомпанія Azur Air змушена скоротити програму польотів - вона не може вивезти з Росії на ремонт авіаційні двигуни. Причина - їй не дають дозволу на їхнє вивезення за кордон."

Без оновлених навігаційних карт, з приладами, які виходять з ладу, а головне - старіючими двигунами, провезти які контрабандою неможливо, літати довго російські авіалінії не зможуть. Принаймні, гарантуючи безпеку пасажирам.

Тим часом Міжнародна асоціація цивільної авіації - торік восени помітила Росію червоним прапорцем після оцінки безпеки польотів. І в світі такий поганий рейтинг мають лише ще 2 країни - Ліберія та Бутан.