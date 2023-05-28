Скільки росіян отримали візи на в'їзд в Україну [ Редагувати ]
Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про те, що з1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для росії. З того моменту лише 37 громадян країни-окупанта отримали візу на в'їзд. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Для громадян російської федерації діє візовий режим. Тільки маючи візу та підтверджуючи мету свого перебування в Україні - вони можуть перетнути кордон.
Як відзначив речник Держприкордонслужби, станом на початок травня, візу на в'їзд отримали лише 37 громадян росії, серед яких 25 осіб - жінки та діти.
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України, 17 червня 2022 року, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження візового режиму для громадян країни-агресора. Того ж дня Кабінет міністрів припинив дію угоди.
Починаючи з 1 липня 2022 року рішення уряду про візовий режим набрало чинності.
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