Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про те, що з1 липня 2022 року Україна запровадила візовий режим для росії. З того моменту лише 37 громадян країни-окупанта отримали візу на в'їзд. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Для громадян російської федерації діє візовий режим. Тільки маючи візу та підтверджуючи мету свого перебування в Україні - вони можуть перетнути кордон.

Як відзначив речник Держприкордонслужби, станом на початок травня, візу на в'їзд отримали лише 37 громадян росії, серед яких 25 осіб - жінки та діти.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України, 17 червня 2022 року, президент Володимир Зеленський заявив про запровадження візового режиму для громадян країни-агресора. Того ж дня Кабінет міністрів припинив дію угоди.

Починаючи з 1 липня 2022 року рішення уряду про візовий режим набрало чинності.