У росії назвали нові умови "миру" з Україною [ Редагувати ]
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Посол росії у Великій Британії Андрій Келін повторив чергову маячну про "умови миру" з Україною. Він заявив, що "наша держава не повинна загрожувати рф", а окупантів "не дискримінували".
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
Келін заявив, що нібито держава-окупантка готова до "миру" з Україною, проте на своїх умовах. Основною є те, щоб наша держава "ніколи не загрожувала росії", інша - щоб російських окупантів у світі "не дискримінували".
"Для нас важливі дві речі. Щоб Україна не становила загрози для росії - це перше. І друге - щоб до росіян і українців ставилися як до решти країн світу. Як до французів ставляться в Бельгії або до італійців чи німців у Швейцарії, а не по-особливому. Ми не можемо терпіти дискримінації. Це грубе порушення декларації прав людини і всіх інших документів", - заявив представник кремлівського режиму.
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