Експертка з питань освіти Оксана Макаренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, як буде проходити мультипредметний тест у 2023 році та коли можна дізнатися результати.

"Національний мультипредметний тест мають здавати не всі, а тільки ті, хто хоче вступати у вищі навчальні заклади. Він буде проходити в цьому році в один день. Складаються одразу 3 предмети в один день. Це обов'язкове: українська мова, математика та предмет на вибір. Вже зареєструвалися понад 280 тисяч учасників. Найбільше 3 предмет обирали істрію України. Екзамен буде проходити в електронному форматі, треба буде прийти у визначений час у той пункт, який розташований найближче з вами. У 32 країнах теж відкриті ці пункти, де можна прийти і скласти цей тест", - каже експерт.

Експерт також розповіла, в чому перевага мультипредметного тесту.

"Перевага в тому, якщо тривога і треба йти в укриття, можна закрити комп'ютери, а потім продовжити цей тест. Також можна скористатися додатковими матеріалами і одразу побачити результати тесту. Єдіне що рейтингування, шкала від 100 до 200 балів буде трошки пізніше, а кількість вірних відповіді можна дізнатися одразу", - сказала експерт.