Мультипредметний тест: коли можна дізнатися результати [ Редагувати ]
Експертка з питань освіти Оксана Макаренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла, як буде проходити мультипредметний тест у 2023 році та коли можна дізнатися результати.
"Національний мультипредметний тест мають здавати не всі, а тільки ті, хто хоче вступати у вищі навчальні заклади. Він буде проходити в цьому році в один день. Складаються одразу 3 предмети в один день. Це обов'язкове: українська мова, математика та предмет на вибір. Вже зареєструвалися понад 280 тисяч учасників. Найбільше 3 предмет обирали істрію України. Екзамен буде проходити в електронному форматі, треба буде прийти у визначений час у той пункт, який розташований найближче з вами. У 32 країнах теж відкриті ці пункти, де можна прийти і скласти цей тест", - каже експерт.
Експерт також розповіла, в чому перевага мультипредметного тесту.
"Перевага в тому, якщо тривога і треба йти в укриття, можна закрити комп'ютери, а потім продовжити цей тест. Також можна скористатися додатковими матеріалами і одразу побачити результати тесту. Єдіне що рейтингування, шкала від 100 до 200 балів буде трошки пізніше, а кількість вірних відповіді можна дізнатися одразу", - сказала експерт.
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