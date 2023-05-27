В Одесі відкриють пляжі на морському узбережжі: чи вдасться українцям цього літа поплавати у Чорному морі [ Редагувати ]
В Одесі, на відміну від минулого курортного сезону, цьогоріч офіційно відкриють пляжі на морському узбережжі. Щоправда, працювати вони зможуть за умови дотримання заходів безпеки. І на деяких пляжах вже почалися підготовчі роботи.
Які саме, і чи вдасться українцям цього літа поплавати у Чорному морі - розкаже Андрій Анастасов.
Минулого року купатися на одеських пляжах було заборонено взагалі. І правоохоронцям іноді доводилося навіть витягати відпочивальників з води. Цьогоріч все інакше. Вже впродовж кількох тижнів на узбережжі - маса людей, вони купаються навіть попри мінну небезпеку у морі.
Христина, жителька Одеси:
Ну, боїмося, але хочеться! Дивимося: люди ходять і вирішили також в перший раз спробувати: прийти, подивитися, покупатися, ноги помочити.
Військове командування залишається категоричним: розгортати масовий відпочинок на пляжах не варто. Адже узбережжя - це зона оборони, тому апріорі вкрай небезпечна ділянка.
Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:
Аналіз свідчить про те, що ворог атакує, атакує в тому числі з повітря і обирає досить часто саме рекреаційну зону, оскільки за класикою, за методичкою нашого ворога, досить потужні сили оборони мають бути зосереджені саме в цій зоні: вони очікують там знайти і сили протиповітряної оборони. Вони очікують також на резонанспевний, оскільки це пов'язано буде і з життям людей, і з життям дітей.
Втім, після тривалих дискусій чиновники з військовими дійшли консенсусу: деяким пляжам в Одесі дозволятьпрацювати, якщо вони будуть певним чином облаштовані. Передусім йдеться про спеціальні сітки, які захищатимуть акваторію він ворожих мін, які наразі час від часу дрейфують у морі.
Юрій Крук, начальник Одеської районної військової адміністрації:
Окрім цього, повинне бути передбачене оповіщення громадян на випадок оголошення повітряної тривоги, тобто шляхи виходу з пляжу, евакуації громадян і доступ до укриттів, які повинні бути позначені певними напрямками і відповідним чином обладнанні.
На одному з таких муніципальних пляжів вже навіть провели підготовчі роботи. Буйками відокремили зону для купання, а трохи далі - поруч із хвилеломом - під водою натягнули спеціальну сітку, яка має зупиняти міни.
Олексій Лаптев, начальник рятувальної станції Київського району Одеси:
Це натягнутий трос - від траверса до траверса: на ньому підвішена сітка з проріззю двадцять сантиметрів, щоб не порушувати циркуляцію води, тобто любий сторонній предмет вона затримає і у нас буде час на реагування, щоб увести відпочивальників з пляжу та викликати військових.
Військові ж наголошують: навіть такі сітки не гарантують того, що уламки міни після детонації - не долетять до відпочивальників. Адже радіус зони ураження може сягати двохсот метрів. Ба більше.
Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:
Гідравлічний удар в воді може сягати одного кілометру і це може відбитися розривом внутрішніх органів, іншими ушкодженнями, це теж досить небезпечно і такі випадки, на жаль, ми фіксували минулого року.
Рятувальники запевняють: саме тому найбільшу увагу приділятимуть візуальному спостереженню за водною поверхнею. Щоб заздалегідь побачити міну та попередити людей.
Олексій Лаптев, начальник рятувальної станції Київського району Одеси:
У нас рятувальники будуть на кожному з цих траверсів: з біноклями, з мегафонами - сповіщення буде миттєве: тобто ми постараємося не допустити, щоб взагалі в сітки щось прибуло.
У суспільстві думки щодо своєчасності відкриття пляжів різняться. Хоча в цілому, одесити ідею сприйняли позитивно.
Сергій Чуднявцев, житель Одеси:
Так: війна триває, але треба якось співвідносити і можливості, і потреби, і ризики з реальним життям, треба дозволити хоч якось відновитися після важкої зими і набратися трохи сил і здоров'я та позитивного відчуття, що життя триває і можна рухатися далі.
Наразі ще жодний пляж в Одесі не розпочав працювати за такою схемою. Очікується, що перші дозволи будуть видані приблизно за два тижні. Поки ж рятувальники на узбережжі роздають відпочивальникам пам'ятки: як треба діяти у разі виявлення міни та під час повітряної тривоги.
Ми просто говоримо: люди, ви знаходитесь тут зараз на свій страх і ризик! Не наражайте на небезпеку своє життя та життя своїх близьких!
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