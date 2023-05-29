Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та "шахедами". Одна з ракет долетіла і до Львівської області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Захисникам з ПвК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

В інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.