На Львівщині ворожа ракета знищила трактор [ Редагувати ]
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та "шахедами". Одна з ракет долетіла і до Львівської області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Захисникам з ПвК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва.
В інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.
по темі
Внаслідок нічної атаки рашистів на Київщині пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов
Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Загалом - майже 35 ударних дронів
У ніч на 29 травня Київ пережив чергову, вже 15-ту масову нічну атаку армії рф. Ворог вдарив по столиці ракетами та "шахедами", повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко
Задіяно півсотні особового складу та два десятки спецтехніки. Більше 3 годин пожежники приборкували полум'я - вогнем охопило більше тисячі квадратних метрів. Російська ракета знищила філіал одного з медзакладів.
Представники української влади підтвердили факт обстрілу баз відпочинку в окупованому Бердянську - по базах відпочинку "Хімік"