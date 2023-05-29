Ракетний удар по Києву: які наслідки [ Редагувати ]
У ніч на 29 травня Київ пережив чергову, вже 15-ту масову нічну атаку армії рф. Ворог вдарив по столиці ракетами та "шахедами", повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня!...
Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.
Силами та засобами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено.
Внаслідок падіння уламків в Подільському район пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив:
Дякуємо нашим силам ППО за філігранну роботу!
Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих.
Орки біснуються, ми - стоїмо!
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