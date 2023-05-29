У ніч на 29 травня Київ пережив чергову, вже 15-ту масову нічну атаку армії рф. Ворог вдарив по столиці ракетами та "шахедами", повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня!...

Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.