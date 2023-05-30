У районі Бахмута кількість атак зменшилась, але на щільності обстрілів це не позначилось.

На Східному фронті росіяни продовжують обстріли. Проте традиційні штурми позицій ворог цієї доби... не проводив. На Бахмутському напрямку - обстріли навколишніх сел та авіанальоти.

Аналогічна ситуація і біля Авдіївки. Наступати рашисти намагалися неподалік Мар'їнки. Безуспішно. Сили оборони, у відповідь, продовжують нищити склади боєкомплекту окупантів. Детальніше про ситуацію на Сході - Євген Соломін.

Російська авіація та артилерія у Білогорівці знищують знищене. Від селища нічого не лишилося. Але оскільки територія під контролем наших армійців, окупанти продовжують поливати вогнем багатостраждальну Білогорівку. Сили оборони не дають ворогу шансів закріпитися чи просунутися.

Значення цього луганського селища стратегічне - звідси відкривається дорога на окуповану частину Лисичанська, зокрема на район колишнього найбільшого в Європі нафтопереробного заводу. Артилерійських обстрілів зазнало й деокуповане Невське.

У Сватовому бавовна - окупанти невдало покурили поблизу своїх складів з боєкопмлектом. Горіло та вибухало не одну годину.

У Кремінських лісах тривають позиційні бої.

Сірий, боєць Національної гвардії України:

В районі Кремінної ми неодноразово спостерігали різноманітну російську техніку: танки, навіть "Термінатори", а ще БМП, тягачі. Особовий склад дуже сильно вмотивований. Тільки чекають команди, аби приступити до виконання завдань.

У терористів з так званої "лнр" свій клопіт - низькі темпи паспортизації серед пенсіонерів. Для їх оросійщення навіть організували виїзні мобільні бригади та волонтерів. Але українські бабусі та дідусі не хочуть мати російських паспортів.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

У захопленій 15 місяців тому Міловщині з понад 600 жителів громади менше 200 людей старших за 80 років отримали паспорт рф. Крім того, заяви на перегляд пенсій за російським законодавством прийнято лише від 25 відсотків жителів так званої "лнр". Люди цього не хочуть.

Це окупований Донецьк. Чоловік на відео виклав його в соцмережу - тепер ним зацікавились так звані "поліцейські".

Тим часом окупанти заявляють по чергові обстріли північно-західного району міста. У Торецьку окупанти демілітаризували заправку. росіяни по місту вдарили двічі. З авіації. Фугасними бомбами ФАБ-250. Крім АЗС, пошкоджені багатоповерхівки.

Одна особа загинула, шість попередньо отримали. Тому я вас прошу - евакуйовуйтесь в безпечні регіони.

Наші частини і підрозділи продовжують утримувати позиції, відбиваючи спроби ворога просунутися в районах Спірного, Новоселівського, Торського.

Наша задача одна - бити ворога, звільняти територію, просуватись вперед до кордонів. Пишаюсь, що служимо разом. Слава Україні! Героям слава!

Це командувач Сухопутних військ. Олександр Сирський на фронті зустрівся з командирами частин та підрозділів, які воюють у гарячих точках.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Неоднозначна така ситуація. Вагнер зараз в Бахмуті. Але ж він знаходиться у своєрідній мишоловці і зараз Пригожин намагається вивести свої підрозділи і ввести армійські підрозділи. Цей процес затягується.

У районі Бахмута кількість атак зменшилась, але на щільності обстрілів це не позначилось. З села Катеринівка поліцейські евакуювали 16-річного хлопця з хворою мамою. Юнак мало не загинув під час російського обстрілу.

Тут нічого реально робить! Тут страшно. В будь-який момент може прилетіть.

Напередодні була і важка евакуація з Красногорівки. Цього разу непроста евакуація завершилась вдало. Підлітки - уже в безпеці. Хворі - під наглядом лікарів. Але на лінії фронту чимало людей і далі намагається пережити війну вдома.