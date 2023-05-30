Відкрити групи нетривалого перебування дошкільнят, щоб компенсувати дефіцит місць у дитячих садках. Таку ініціативу винесло на громадське обговорення міністерство освіти.

В деяких батьків вона викликала справжню паніку. Вони бояться, що все завершиться закриттям дошкільних дитячих закладів. Проте освітяни переконують: про це нема й мови. Навіщо потрібні групи нетривалого перебування – зʼясосувала Марія Тарасова.

"Дитячі садочки в Україні закриватимуть". Такі заголовки у деяких інтернет-виданнях викликали напад паніки серед батьків. І це відчули в департаменті освіти Одеси, каже головна освітянка Одеси Олена Буйневич.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міськради:

Написали, що садочків більше не буде. Вони закриваються. І замість них будуть групи різні. Звісно, коли читаєш таки заголовки - стає страшно.

Чиновниця заспокоює: ні про яке закриття закладів дошкільної освіти не йдеться. Натомість міністерство пропонує створити групи нетривалого перебування - для дітей, які поки не мають місця у садочку. Розвиток мовлення, логіка, фізичні та музичні заняття, підготовка до школи. Все це - протягом 2-3 годин на день. І такі осередки можуть працювати не тільки на базі садочків.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міськради:

Це дуже зручно робити при бібліотеках. Це і заклади фізичної культури і спорту, це і поліклініки, до речі. Я би роздивилася питання коли при великих підприємствах, де працює велика кількість молодих батьків, відкрити такі групи для дітей працівників.

Нині в Україні відкрито значно менше дитячих садків, ніж до війни. А в тих, що працюють, кількість місць довелося скоротити. Бо укриття, які вдалося облаштувати, не здатні вмістити всіх. В Одесі до нового навчального року планують відчинити ще 24 дитячих садка. Але частина - залишиться у простої через відсутність сховищ. Альтернативою може стати зовнішнє укриття.

Цьому закладу пощастило. Він - один з трьох в Одесі, де знайшли місце для встановлення бетонної конструкції укриття.

Лілія Москалюк, директорка дитячого садка:

Діточкам буде дуже близько виходити сюди, саме в це місце. Це укриття буде саме для дітей від 2 рочків до 6. Тому в цьому укритті передбачена і туалетна кімната, і ліжечка, і столи.

Майбутнє укриття розраховане на 100 дітей. І хоча до війни тут виховували 240, колектив радіє і цьому. Адже поки садок працює тільки он-лайн. Хоча, кажуть вихователі, навіть таке дистанційне спілкування, важливе для дітей.

Ольга Іщенко, вихователька дитячого садка:

Вони хочуть розказати, що їм сьогодні батьки придбали, де вони були, де вони гралися. Взагалі, дуже живе спілкування. В нас дуже багато є татусів, які захищають нашу країну. Дітки розказують: до мене тато приїжджав.

Встановити укриття і відкрити садок обіцяють до кінця літа.

Анастасія, мати майбутнього вихованця дитсадка:

Ну, конечно, боязно. Но єслі буде тривога і буде бомбосховище, я думаю, все буде добре. Це, я думаю, найважливіше для дитини - її розвиток. Те, що вона сидить дома, гуляє на вулиці - це зовсім друге.

Та навряд чи всі батьки готові залишати дітей на повний день.

Лілія Москалюк, директорка дитячого садка:

Багато батьків бояться відвести свою дитину на весь день, навіть щоб він спав. Але їм потрібні освітні послуги, для того, щоб дитина була в соціумі.

Саме для таких родин, пропонують створити групи нетривалого перебування. Це дозволить збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою.

Олена Буйневич, директорка Департаменту освіти Одеської міськради:

Наприклад, відкрити три групи постійного перебування, одну - змінну, в яку по три години будуть приходити різні діти.

При цьому кількість дітей, що одночасно перебувають у садку, залишиться незмінною - і всім вистачить місця в укритті. А у батьків з'явиться альтернатива приватним школам раннього розвитку та розважальним комплексам.

Олена, бабуся трирічної дитини:

Чекаємо чергу. Щоб підійшла. Звісно, добре було б, щоб ми пішли в садок. Дитині потрібний розвиток. Тому й ходимо по таких місцях, відвідуємо школи розвитку.

Фінансувати групи нетривалого перебування буде засновник закладу, в якому їх відкриватимуть. Або ж місцевий бюджет, якщо заклад комунальний.

Олександра, мати трирічної дитини:

Якщо безкоштовно - то звісно, будуть користуватися попитом. Тому що це - розвиток дитини, це - соціум, він вчиться спілкуватися.

Поки ініціатива Міністерства винесена на громадське обговорення, вихователі зачинених садків намагаються вчити дітей спілкуванню дистанційно. Кажуть: малята, попри нічні обстріли, з радістю виходять на заняття. Адже вони - великі оптимісти.

Ольга Іщенко, вихователька дитячого садка: