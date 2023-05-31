Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда звільнив свого старшого сина Шотаро Кішіду з посади секретаря з політичних питань через "неналежну" поведінку. Фуміо Кісіда повідомив про це японським ЗМІ у понеділок.

Обурення громадськості викликали кілька фотографій Шотаро Кішіди, опубліковані японським журналом Shukan Bunshun. На фотографіях видно, що торік Кішіда-молодший з друзями влаштовував передноворічну вечірку в офіційній резиденції прем'єр-міністра.

На одній із фотографій Шотаро Кішіда разом з кількома друзями у жартівливих позах позують на червоній доріжці офіційної резиденції прем'єр-міністра. Зазвичай там роблять офіційні фотографії Кабінету міністрів. Сам Шотаро Кішіда стоїть у центрі, тобто на місці прем'єр-міністра.

На іншій фотографії він разом із друзями стоїть на трибуні, наче на прес-конференції.

Раніше японські ЗМІ вже повідомляли про інші порушення з боку Кішіди-молодшого. Зокерма супроводжуючи батька в офіційних візитах, він використовував посольські автомобілі для своїх приватних поїздок Парижем та Лондоном.

Практика призначення родичів політиків посади секретарів та інших співробітників поширена у Японії.

Фуміо Кішіда заявив, що поведінка його сина була неналежною для того, хто обіймає державну посаду секретаря прем'єр-міністра з політичних питань, тому він вирішив звільнити сина, щоб той поніс відповідальність за свою поведінку.

Нагадаємо, з'явилося відео замаху на прем'єра Японії Фуміо Кішіду.