Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.

Таким чином, українські захисники отримають:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

ракети AIM-7 для систем ППО;

системи протиповітряної оборони Avenger;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;

протитанкові системи AT-4;

понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

боєприпаси для руйнування перешкод;

прилади нічного бачення.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.