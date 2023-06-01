Із сотень тисяч депортованих українців за час повномасштабного вторгнення росії вдалося повернути додому лише 371 дитину.

Сотні тисяч українських дітей росія насильно депортувала на свою територію - заявляють в Офісі Президента. Оцінити повний масштаб викрадень - нині неможливо, бо росіяни замітають сліди своїх злочинів. Як повернути додому маленьких бранців російської агресії - одна з головних тем конференції "UA: Війна. Недоспівана колискова", що в ці дні проходить у Києві.

Депортація під виглядом оздоровлення чи лікування. Росіяни відверто брешуть жителям окупованих територій, аби розлучити батьків із їхніми дітьми - заявляє уповноважена Президента з прав дитини.

Дар'я Герасимчук, уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації:

Їм одразу говорять про те, що вони не потрібні своїм батькам, їх ніхто не забере, їх чекає світле майбутнє в прийомних сім'ях рф, їм змінюється громадянство. Це є ніщо інше як ознаки геноциду українського народу через українських дітей. Бо депортація і примусове переміщення - це ознака геноциду: передача дітей від однієї етнічної групи до іншої.

Саме через депортацію українських дітей - один із найгучніших воєнних злочинів рф - Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і російської уповноваженої з прав дітей марії львової-бєлової. Втім як притягнути до відповідальності винних у цьому злочині остаточно не зрозуміло.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини:

У світі не існує системи захисту прав людини, не існує системи захисту прав дитини. ООН каже: "У нас немає механізмів тиску на рф", Міжнародний комітет Червоного хреста каже: "Нам не дає рф жодної інформації по українських дітях". Це є основна проблема й основний виклик, з яким стикнулася Україна і весь світ.

Аби домогтися повернення депортованих росією дітей додому - Україна посилює співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, формується міжнародний банк даних ДНК, щоб у будь-який момент можна було встановити справжніх батьків викраденої дитини.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Є дані розвідки, є можливості наших партнерів, ми обмінюємося інформацією, але вона категорично неповна. Вони мають можливості аналізу і соцмереж, і усіх даних, які тільки є, а також обробка даних з космосу. Ми розуміємо, як можна використати ці технології в цьому випадку. До кожного окремого місцезнаходження дитини й злочинця в цьому випадку також. Це попередження громадянам рф, які подумали, що сховаються від відповідальності.

Днями в Україні почав діяти Центр захисту прав дитини. Там працюватимуть над тим, аби повернути всіх маленьких громадян нашої держави додому. А тих, хто прагнув скалічити їхнє дитинство - притягнути до відповідальності.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наш штаб порятунку і захисту діточок - платформа, на базі якої можна об'єднати державні й міжнародні інституції задля реалізації стратегії захисту українських дітей. Bring kids back UA - це детальний покроковий план дій, що передбачає повернення депортованих росією дітей, їхню реінтеграцію, соціалізацію, гуманітарну допомогу та дуже важливу психологічну підтримку.

Із сотень тисяч депортованих українців за час повномасштабного вторгнення росії вдалося повернути додому лише 371 дитину.

В'ячеслава з Маріуполя окупанти депортували одразу після захоплення міста. Утім, своє 18-річчя хлопець святкує вже в Україні!

Він вийшов на нас, сказав, де він, і ми зробили все, щоб він повернувся. Сьогодні йому 18 років. І ми хотіли б вручити йому цей паспорт. Наш В'ячеслав!

За кожною такою історією порятунку нині стоїть справжня операція наших дипломатів, партнерів і волонтерів. У Міжнародний день захисту дітей у багатьох країнах світу стартують конференції, покликані привернути увагу спільноти на кричуще порушення прав українських дітей. Політики, чиновники та представники громадськості світового рівня мають напрацювати дієвий механізм повернення на батьківщину тих, у кого росіяни намагаються вкрасти дитинство. Вкрасти рідний дім.