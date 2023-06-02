Залужний зробив важливу заяву після нічної атаки на Київ 2 червня [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками Shahed та ракетами. Силам української ППО вдалося збити усі 15 крилатих ракет та 21 дрон.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено", - йдеться у його повідомленні.
Зазначається, що близько 23:00 1 червня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Безпілотники летіли з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро.
Вже близько 03:00 в повітряному просторі України вже були крилаті ракети Х-101/Х-555. Їх армія РФ випустила стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію.
"Заходили (ракети - ред.) з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", - наголосив Залужний.
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