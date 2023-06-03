Ліквідовано ще 560 окупантів: втрати росії в Україні вражають [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Станом на 3 червня 2023 року ЗСУ знищили 209 470 солдатів армії російської федерації. За минулу добу ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії рф:
- особового складу - близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 7502 (+12) од,
- артилерійських систем - 3533 (+32) од,
- РСЗВ - 582 (+7) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 342 (+7) од,
- літаків / aircraft – 313 (+0) од,
- гелікоптерів - 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3165 (+28),
- крилаті ракети - 1132 (+15),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6289 (+22) од,
- спеціальна техніка - 475 (+10).
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