Масові відключення світла: "Укренерго" розпочало розслідування [ Редагувати ]
У вівторок, 30 травня, "Укренерго" розпочало розслідування через масові аварійні відключення світла в Україні. Про це повідомляє "Укренерго".
Точної причини інциденту поки не встановлено.
За попередніми даними, близько 13:00 в Україні аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це спрацювала автоматика, тому були знеструмлені споживачі у декількох областях.
Зараз енергетики заживляють споживачів, світло обіцяють відновити у найближчі години.
Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.
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