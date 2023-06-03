Під час квесту діти дізнавались чимало цікавого про роботу рятувальників, медиків.

Навчити діяти у надзвичайних ситуаціях та показати, як діють у таких випадках професійні медики та рятувальники. У Черкасах відбувся ігровий квест з неігровими важливими цілями.

Діти із цікавістю випробовують креативний атракціон рятувальників. Спробувати спуститися тросом вирішила і 13-річна Дарина. Дівчина на сімейний квест прийшла з бабусею. Батько школярки загинув на війні.

Дарина Cирота, учасниця фестивалю:

Ходили гуляти по торгових центрах, в кафе водив, ні в чом мені не відмовляв. Він дуже класно готував, мені дуже подобалося як він готував, він був поваром.

Дозвілля у черкаській долині троянд сьогодні організували майже для семи десятків дітей. Їх об'єднує біль - хтось з родини або загинув, або вважається зниклим безвісти на війні. Окрема локація на цьому заході - психологічна підтримка.

Наталія Мисан, координатор психо-соціальної підтримки:

Мінімум, що ми можемо запитувати, чи можу я буду поруч з тобою. Це перший крок до усіх людей, які знаходяться в якихось переживаннях. Це такі ж звичайні люди, які проживають складну ситуацію.

Під час квесту діти дізнавались чимало цікавого про роботу рятувальників, медиків.

Оксана Куцоконь, головний спеціаліст відділу Департаменту соціального захисту населення Черкаської міської ради:

Такі спільні заходи вони згуртовують, дають можливість поспілкуватися між собою, відпочити, а ще такі заходи надихають.

Родини, які втратили на війні близьких під особливою опікою

Марина Гаркава, заступниця міського голови Черкас:

Є багато програм для них. Це і стипендії, і шкільні виплати, і оздоровлення. Ми намагаємося тримати достойний рівень забезпечення.

Усі учасники квесту пішли додому з подарунками. А ще навчилися елементарних дій, які можуть врятувати, під час надзвичайних ситуацій.