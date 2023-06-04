"Манчестер Сіті" завоював Кубок Англії [ Редагувати ]
Футболісти "Манчестер Сіті" обіграли "Манчестер Юнайтед" і всьоме здобули Кубок Англії з футболу. Зустріч завершилася в Лондоні на стадіоні Wembley з рахунком 2:1.
Забитими м'ячами у складі переможців відзначився Ілкай Гюндоган (1-а, 51-а хвилина). У тих, хто програв, відзначився Бруну Фернандеш (33, з пенальті). Гюндоган відкрив рахунок матчу на 14-й секунді та записав на свій рахунок найшвидший гол в історії фіналів Кубка Англії.
Кубок Англії є найстарішим футбольним змаганням у світі, що проводиться з 1871 року. Рекордсменом за кількістю завойованих Кубків Англії є лондонський "Арсенал" - 14.
20 травня "Манчестер Сіті" втретє поспіль став чемпіоном Англії з футболу.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" та "Інтер" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.
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