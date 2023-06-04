Країни ОПЕК+ домовились про рівень видобутку в 2024 році [ Редагувати ]
Країни ОПЕК+ домовились скоригувати загальний рівень видобутку нафти до 40,46 млн барелів на добу з 2024 року. Про це йдеться у заяві ОПЕК за підсумками міністерської зустрічі.
Скоригувати рівень загального видобутку сирої нафти для країн-учасниць ОПЕК та країн, що не входять до ОПЕК, до 40,46 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.
Загалом, за підрахунками експертів, країни ОПЕК+ скоротять видобуток на 1,393 млн барелів на добу.
Цільові рівні видобутку нафти на 2024 рік виглядають так:
- Алжир - 1,007 млн б/д;
- Ангола - 1,280 млн б/д;
- Конго - 276 тис. б/д;
- Екваторіальна Гвінея - 70 тис. б/д;
- Габон - 177 тис. б/д;
- Ірак - 4,431 млн б/д;
- Кувейт - 2,676 млн б/д;
- Нігерія - 1,380 млн б/д;
- Саудівська Аравія - 10,478 млн б/д;
- ОАЕ - 3,219 млн б/д;
- Азербайджан - 551 тис. б/д;
- Бахрейн - 196 тис. б/д;
- Бруней - 83 тис. б/д;
- Казахстан - 1,628 млн б/д;
- Малайзія - 401 тис. б/д;
- Мексика - 1,753 млн б/д;
- Оман - 841 тис. б/д;
- Росія - 9,828 млн б/д;
- Судан - 64 тис. б/д;
- Південний Судан - 124 тис. б/д.
Наступна міністерська зустріч ОПЕК+ відбудеться 26 листопада у Відні. Остання очна зустріч відбулася у жовтні 2022 року. Тоді країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з листопада.
При цьому 2 квітня кілька країн, що входять до ОПЕК+, оголосили додатково про добровільне скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року. Загальний обсяг цього скорочення, включаючи частку росії, становив 1,66 млн б/д.
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