Країни ОПЕК+ домовились скоригувати загальний рівень видобутку нафти до 40,46 млн барелів на добу з 2024 року. Про це йдеться у заяві ОПЕК за підсумками міністерської зустрічі.

Скоригувати рівень загального видобутку сирої нафти для країн-учасниць ОПЕК та країн, що не входять до ОПЕК, до 40,46 млн барелів на добу з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Загалом, за підрахунками експертів, країни ОПЕК+ скоротять видобуток на 1,393 млн барелів на добу.

Цільові рівні видобутку нафти на 2024 рік виглядають так:

Алжир - 1,007 млн б/д;

Ангола - 1,280 млн б/д;

Конго - 276 тис. б/д;

Екваторіальна Гвінея - 70 тис. б/д;

Габон - 177 тис. б/д;

Ірак - 4,431 млн б/д;

Кувейт - 2,676 млн б/д;

Нігерія - 1,380 млн б/д;

Саудівська Аравія - 10,478 млн б/д;

ОАЕ - 3,219 млн б/д;

Азербайджан - 551 тис. б/д;

Бахрейн - 196 тис. б/д;

Бруней - 83 тис. б/д;

Казахстан - 1,628 млн б/д;

Малайзія - 401 тис. б/д;

Мексика - 1,753 млн б/д;

Оман - 841 тис. б/д;

Росія - 9,828 млн б/д;

Судан - 64 тис. б/д;

Південний Судан - 124 тис. б/д.

Наступна міністерська зустріч ОПЕК+ відбудеться 26 листопада у Відні. Остання очна зустріч відбулася у жовтні 2022 року. Тоді країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з листопада.

При цьому 2 квітня кілька країн, що входять до ОПЕК+, оголосили додатково про добровільне скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року. Загальний обсяг цього скорочення, включаючи частку росії, становив 1,66 млн б/д.