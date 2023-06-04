Президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 червня, провів спеціальну нараду з представниками української розвідки та уряду, щоб проаналізувати недотримання іншими країнами санкцій проти росії. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії... Без яких Росія не змогла би виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

За словами Зеленського, "ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни - використовуються Росією для продовження терору".

І ми маємо закрити всі такі напрямки - разом із партнерами! - щоб не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки - будуть.

2 червня Зеленський поскаржився, що санкції проти рф не працюють, і заявив про намір розпочати публічну боротьбу з країнами, які їх не дотримуються.

З ініціативи Зеленського створено експертну групу, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній посол США у Москві Майкл Макфол. Вона займається розробкою пропозицій країнам Заходу щодо санкцій проти рф.