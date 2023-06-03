Санкції проти росії: експерт розповів, як впливають обмеження на хід війни [ Редагувати ]
Захід - справжній союзник України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
"Захід - справжній союзник України. Росія думала так: "а візьмемо їх ізмором, положимо мільйон людей, але візьмемо їх масою, силою, снарядами закидаємо". А тут спільна відповідь від цивілізованого світу: "росія, ви собі так думайте, але ми продовжуватимемо вас надалі санкціями економічними давити, в Європі збільшимо й наростимо і виробництво, і склади, і постачання Україні. Економічно вони показали пакети санкцій. Типу, ви нам репресії енергоносіями вирішили влаштувати? Ми взагалі вас будемо з ринку викидувати", - зазначив Солонтай.
Він додав: "І росіяни не мають зараз такої кількості техніки та людей, щоб нам зараз сюди послати мільйон. Вони мобілізували додатково і що? Лінія фронту все ж стоїть. Все ціною наших людей. Росіяни не готові працювати повністю на війну, але вони про це думають. Путін може ж їх почати заставляти. Тому фактично Євросоюз показує, "якщо ти будеш рухатись на це, ми теж будемо рухатись".
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