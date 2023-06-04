Сполучені Штати вважають, що український контрнаступ буде успішним і дозволить деокупувати "стратегічно важливі території". З такою оцінкою в неділю, 4 червня, в інтерв'ю телекомпанії CNN виступив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він наголосив, що США не планують давати оцінок за результатами контрнаступу.

Це не іспит... Ми маємо намір підтримувати Україну в досягненні якомога більшого прогресу на полі бою, щоб у неї була найбільш вигідна позиція за столом переговорів... Ми впевнені, що цей контрнаступ дозволить Україні забрати у Росії стратегічно важливі території. Ми переконані, що українці досягнуть успіхів у цьому контрнаступі.

На питання, чи очікує він на якусь форму переговорів до кінця цього року, Салліван не назвав жодних дат, але сказав, що події на полі бою матимуть "великий вплив" на майбутні переговори.

Я скажу ось що: сам президент Зеленський сказав, що ця війна зрештою закінчиться дипломатичним шляхом.

Раніше Україна неодноразово заявляла про плани розпочати наступ на позиції окупантів. 29 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що час контрнаступу "невдовзі настане".

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що контрнаступ може розпочатися "завтра чи через тиждень". 31 травня координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон очікує на початок контрнаступу ЗСУ влітку.