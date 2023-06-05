Білий дім назвав пріоритетом постачання Україні систем ППО [ Редагувати ]
Влада США вважає пріоритетом постачання України засобів протиповітряної оборони (ППО). Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Я зазначу, що ми впродовж багатьох місяців приділяємо пріоритетну увагу протиповітряній обороні. І в останньому пакеті [військової допомоги Києву]... були додаткові ракети-перехоплювачі. Не випереджаючи події щодо майбутніх заяв, я можу запевнити вас у тому, що засоби протиповітряної оборони залишаться на першому місці у списку тих типів систем, якими ми прагнемо забезпечити Україну.
На запитання щодо можливості передачі Україні додаткових комплексів Patriot Кірбі відповів:
Їх небагато як у нашому розпорядженні, так і у розпорядженні країн, які їх купували. Але, знову ж таки, я не хочу, щоб ми випереджали події. Ми знаємо, що системи ППО є пріоритетом.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, що Києву необхідні 50 систем Patriot.
Як працює ЗРК Patriot
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