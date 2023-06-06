Сезон полуниці - у розпалі. Активно торгувати ягодою почали ще два тижні тому, нині ринки тішать покупців зниженням цін на цей товар. Черкащину вважають полуничним краєм, тож наша знімальна група вирушила у села - дізнатись, який цьогоріч врожай на ягоду.

Пані Надія вихваляє свій урожай. На городі у жінки лад - на невеличкій ділянці рядками висаджені три сорти полуниці - рання, середня та пізня. І ягоди вже почервоніли і налилися.

Мєжду прочім, цього року врожай непоганий на клубніку, торік вобше не було, дуже малий врожай був торік,цього – гарний.

Свою полуницю пані Надія нічим не обробляє, а щоб ягоди були чистими і кущам не дошкуляв бур'ян, рядки вислані агроволокном. Рослини за таку турботу віддячують - ягоди на кущах просто велетенські.

Надія Нестеренко, жителька села Худяки:

Як ото на базарі купляють люди і кажуть шо о, така велика, це її чимось підкоримли чи шо. Не вірте, може і підкормляють чимось, але якшо гарний сорт - то сама по собі така росте. Треба пробувати та і всьо, бо так на вид не опріділиш яка вона добра.

Худяки - одне з сіл на Черкащині, які вважають полуничним раєм. Ягоди тут вирощують чи не на кожному городі. По сусідству с пані з Надією порається пані Марія. За помічника у жінки - кіт.

Свою полуницю пані Марія перестеляє соломою. Так, каже, кущі почуваються комфортніше. Ця рослина в догляді не примхлива, втім і занедбати не можна.

Марія Комашко, жителька села Худяки:

Це ж зразу нада її виполоть, потім другий раз ще застелить, потом поливать і поливать. Ну це вже не поливаємо через те, шо ягідка пішла. Як напали ще шпаки, осьо повісили защіту, бо до того жах як клювали.

Найбільше врожай залежить від погоди, та й правильний догляд важливий. Нині сезон полуниці у розпалі, якщо перші врожаї на ринку продавали по 270 гривень за кілограм, нині ціна знизилася.

Якщо на варення, краще вибирати дрібну, вона буде розвариста і вареннячко буде густе, а якщо на джемчики,кампотики, то крупніша вона буде плотніша.

Катерина консультує покупців. Великого ажіотажу поки що немає, люди чекають, доки ціни ще впадуть. Поки ягоди коштують віід 70 до 90 гривень за кілограм.

Катерина Керносенко, продавчиня:

Купують більш меншу, шоб вареннячка зварити, кампотики, величеньку слабо, але ж вона смачна як намальована, торгівля іде, але помалу, у людей грошей нема, шо поробиш.

Поруч свою полуницю продає пенсіонерка Ніна Супрун.

Ніна Супрун, продавчиня:

Беруть, для себе трошки вирощуємо, ми ні кропим нічого, у нас дітки маленькі, даже можна не мить, така дуже у нас, нічим не вдобряємо.

Цього сезону поласувати полуницями встигнуть усі, прогнозують продавці. Бо ж перші врожаї вдалі, для рослин достатньо сонця, а отже, вартість згодом знижуватиметься.