Діти з окупованих територій України та ті, хто втратили батьків на війні, стали гостями свята на стадіоні "Динамо" у Києві. Малеча проходить процес відновлення у дитячому медичному центрі психологічної реабілітації та неабияк потребує заряду позитивних емоцій, наголошують реабілітологи.

На стадіоні "Динамо" сьогодні багато гостей. Лунає дитячий сміх. Малюки ласують морозивом і отримують подарунки.

Чимало дітей тут - пацієнти дитячого мед-центру психологічної реабілітації. Він розпочав роботу лише рік тому, проте вже прийняв більш як дві тисячі відвідувачів.

Олена Дячук, засновниця дитячого медичного центру психологічної реабілітації:

Ми працюємо із соціальними категоріями дітей, їх к нам направляють соціальні служби на психологічну реабілітацію. Це всі міста, які були в окупації на сьогодні і знаходяться в окупації, діти з цих регіонів. Діти дуже різні. Відсотків 60 дітей, які до нас приїжджають вони дійсно у дуже важкому психологічному стані. Вони ні сплять, ні їдять, вони втратили когось із батьків, пережили страхіття, бачили як на їхніч очах вбивали, катували людей.

Під час свята діти змогли зробити фото, отримати автограф від зірок футбольного клубу "Динамо" Київ, поспілкуватися з гравцями. Питали, як розпочалася кар'єра відомих гравців, цікавилися режимом роботи й навіть харчовими уподобаннями.

Тринадцятирічний Ренат вже більш як половину життя займається футболом. Радіє зустрічі з зірками спорту й ділиться з ними своїми мріями.

Ренат, учасник заходу:

Стати професійним футболістом. В мене тато займався футболом колись і казав що надо завжди йти до своєї мети.

А це, певно, найяскравіша частина свята. Для дітей виступають блогери-ілюзіоністи. Побачити улюблених артистів завжди мріяв одинадцятирічний Нікіта з Харківщини.

Нікіта, учасник заходу:

Те, що приїхали мої улюбленіши фокусники, я їх дивився на ютубі чотири роки. Я в усіх іхніх розіграшах участвував.

Олена Дячук, засновниця дитячого медичного центру психологічної реабілітації "Джерело":

Після таких заходів, коли діти бачать зірок, до нас зірки часто приїжджають у дитячій центр, діти починають розмовляти, посміхатися, пишуть якісь історії, плани та мрії на майбутнє.

Російські загарбники не мають права відбирати в дітей дитинство, - наголошують організатори свята. Благодійники обіцяють і надалі підтримувати малюків та підлітків, які опинилися у скруті через війну.