Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

"Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - сказав він.

Знищення Каховської ГЕС - терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність.

"Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - додав Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, "зараз наше першочергове завдання - допомогти людям у районах затоплення. Тримаємо стрій. Вистоїмо. Переможемо".