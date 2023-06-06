Окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС: під загрозою 80 населених пунктів - Шмигаль [ Редагувати ]
Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
"Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - сказав він.
Знищення Каховської ГЕС - терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність.
"Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - додав Шмигаль.
Як зазначив Шмигаль, "зараз наше першочергове завдання - допомогти людям у районах затоплення. Тримаємо стрій. Вистоїмо. Переможемо".
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