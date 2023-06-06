Комунальники пояснюють - тестовий період і запровадили, щоб виявити недоліки системи безготівкової оплати і вдосконалити.

У Львові запровадили безготівкову оплату за проїзд у громадському транспорті. Відтепер вартість квитка, а це 15 гривень, можна оплатити через термінали у салоні автобуса. Новація діє поки що лише на трьох маршрутах у тестовому режимі. Вікторія Балицька розкаже більше.

Біля віконця до кабіни водія на кожній зупинці утворюються невеличкі черги - більшість пасажирів за звичкою оплачують проїзд готівкою. Водій із 26-річним стажем Мирослав, запевняє - тепер жоден пасажир не зайде до салону без квитка. Адже проїздні документі він друкує вланоруч.

Мирослав Бабяк, водій автобуса:

Наприклад, пасажир дає 15 гривень так, як колись, і втікає в салон. Я кричу, ну говорю: "Верніться, я вам дам білет. - А що, ще щось нове!? - Кажу, так нове". (сміється)

Автобус, яким керує Мирослав, оснащений принтером для друку одноразових квитків та валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. Вони працюють, як і термінали у крамницях. Експеримент діє лише на трьох міських маршрутах.

Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова:

На цих маршрутах курсує 28 автобусів. Мешканці мають можливість валідуватися через систему свого мобільного телефона, цей Google Pay і Apple Pay. Крім того мають можливість валідуватися через банківську картку і також можуть оплатити готівкою у водія.

Поки що валідаторами активно користуються лише пільговики, які мають так звані Леокарти. Решта пасажирів, хоч і купують квитки у водія, новацією задоволені. Просто, кажуть, ще не звикли.

Андрій, пасажир:

Буде зручно, бо інколи є готівка, інколи немає. Іноді більше купюри і водієві так само здачу давати це проблематично.

Ірина, пасажирка:

Прийшов, "пікнув", так що я тільки за. Вже користувалася.

Ну, як би молодим добре, а для віку такого старшого - ні.

Упродовж місяця у кожному автобусі їздитиме контролер, щоб навчати містян користуватися новою безготівковою системою та перевіряти квитки. Поки що, без штрафів.

Юрій Дякун, інженер зміни контролерів ЛКП "Львівавтодор":

Особа, наприклад, якщо вона завалідувалась банківською картою, вона пред'являє контролю банківську карту.Відповідно прикладає смартфон Apple Pay або Google Pay активований до терміналу і ось вибиває інформація, що картка, квиток дійсні.

Безготівкова оплата проїзду дасть можливість детінізації пасажирських перевезень, запевняють міські чиновники. Проте безготівкова оплата - лише частина комплексного проекту пасажирських перевезень, говорить засновник громадської організації "за якісний транспорт" Святослав Товстига.

Святослав Товстига, засновник громадської організації:

Є така річ, що мала би бути місячні абонементи. І крім цього, якщо ми оплачуємо банківською карточкою тариф мав би бути на 5₴ нижчий, ніж той, що є зараз. Станом на зараз ці речі не працюють.

Мирослав Бабяк, водій автобуса:

Трошки довше получається, друкувати треба, якщо стоїть черга пасажирів, я мушу стояти і друкувати їм білети, розумієте.

Комунальники пояснюють - тестовий період і запровадили, щоб виявити недоліки системи безготівкової оплати і вдосконалити. Адже вона коштуватиме місту дуже дорого - за попередніми підрахунками, близько 10 мільйонів євро.