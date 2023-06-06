"Понад 70% закладів освіти мають власні укриття": в Україні триває перевірка бомбосховищ (відео) [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
По всій Україні триває перевірка укриттів цивільного захисту і бомбосховищ. Спеціальні комісії звертають увагу на стан сховищ та чи відкриті вони. Ревізію проходять далеко не всі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.
Органи влади спільно з ДСНС і нацполіцією роблять усе для того, щоб виправити ситуацію. Сформатовано комісії, які відпрацьовують місто, відпрацьовують укриття. І вивчають реальний стан: захисна споруда закрита, готова для прийому чи є якісь проблеми, які мають вирішити органи влади безпосередньо на місці.
Працює понад 2 000 груп у складі органів влади ДСНС та поліції. До 10 числа за дорученням уряду ми цю ситуацію маємо проаналізувати. І вийти остаточно на якість показники.
ДСНС веде облік захисних споруд. Це спеціально призначені споруди для укриття населення. Їх у Києві біля 500. Загальна кількість укриттів - понад 4 600. Це в тому числі пристосовані підвали. Безумовно кількість таких пристосованих приміщень зросла за останній час. Приріст сягає декількох сотень.
Також серйозна робота проведена по закладах освіти в цьому плані. При підготовці до начального року дуже багато укриттів підготовлено для учнів, учасників навчального процесу. Таким чином забезпечено у більшості закладів освіти навчальний процес. Понад 70% закладів освіти мають власні укриття.
Ключові позиції для бомбосховища: відсутність підтоплення, висота стелі понад 1,8 метра, відсутність магістральних водо-тепло проводів, руйнування яких може призвести до важких наслідків, наявність вентиляції, освітлення.
Серед порушень: відсутні елементарно місяця для сидіння, відсутні запаси води, освітлення.
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