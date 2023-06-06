Рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відслідковуємо ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі станція не працює, рівень води в ставі-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.

"Україна наполягає на демілітаризації ЗАЕС, аби Росія не здійснила ще один теракт, що матиме катастрофічні наслідки для всього людства", - підкреслив він.