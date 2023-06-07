Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 58 сантиметрів [ Редагувати ]
Рівень води в акваторії Миколаєва через підрив рашистами Каховської ГЕС піднявся більш ніж на пів метра. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати.
Ввечері 6 червня Сєнкевич повідомляв, що станом на 21:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 32 см. Тобто за ніч рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 26 см.
Вперше очільник Миколаєва повідомив про підняття рівня води в акваторії міста о 12:00 вівторка. Тоді рівень води піднявся на 18 см.
Напередодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через повінь, спричинену підривом знищення Каховської ГЕС, Кінбурнська коса може тимчасово стати островом.
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