Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 58 см

Рівень води в акваторії Миколаєва через підрив рашистами Каховської ГЕС піднявся більш ніж на пів метра. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Стежимо за ситуацією. Одразу заспокою містян. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, але за словами фахівців, сьогоднішні ранкові цифри є плюс-мінус піковими, тому надалі рівень води має спадати.

Ввечері 6 червня Сєнкевич повідомляв, що станом на 21:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 32 см. Тобто за ніч рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 26 см.

Вперше очільник Миколаєва повідомив про підняття рівня води в акваторії міста о 12:00 вівторка. Тоді рівень води піднявся на 18 см.

Напередодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через повінь, спричинену підривом знищення Каховської ГЕС, Кінбурнська коса може тимчасово стати островом.