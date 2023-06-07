Кабінет міністрів України на засіданні 6 червня вирішив терміново почати будівництво нових водогонів до Кривого Рогу, Нікополя, Марганця, Томаківки, Мар'янського та Покровська, які раніше забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Про це повідомляється на сайті уряду.

На будівництво нових магістральних водогонів виділяють 1,5 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це будуть водогони Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Роботи почнуться просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час. Відповідальним за реалізацію проектів буде Держагентство з відновлення.

Державне агентство з відновлення повідомило, що водогін буде здатний пропускати майже 300 000 кубометрів води. Загальна довжина нового водогону становитиме 87 кілометрів.

Голова Агентства відновлення Мустафа Найєм заявив:

Ми плануємо якнайшвидше розпочати будівництво трубопроводу, насосних станцій, розчистити та поглибити водоканал. Наш перший крок - узгодити маршрут його проходження з урахуванням розвитку населених пунктів та наявних комунікацій.Далі розпочнемо виготовляти проєктну документацію. Після геологічних та геодезичних робіт матимемо більш чітку картину і зможемо точно визначити, скільки часу потрібно, щоб завершити такий масштабний проєкт.

Уряд також виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Також 6 червня Кабмін виділив 120 млн грн Державному агентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

За словами Дениса Шмигаля, вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Проект дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.