У Миколаєві другий день немає централізованого водопостачання. "Миколаївводоканал" повідомляє, що виникла технічна проблема насосних станціях. Вирішити її обіцяють впродовж кількох діб.

Станом на 13:00 ремонтні роботи на насосних станціях ще тривають. В місто зможемо відновити водопостачання протягом кількох діб. Нагадуємо, що вода буде подаватися не питної якості, а придатна лише для господарсько-побутових потреб.

У Миколаєві ще є будинки, в яких з низьким тиском, але подається вода. Тож мешканцям рекомендують набрати воду в ємності.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що триває заміна великої ділянки водопроводу в мікрорайоні Північний.