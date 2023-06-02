У Миколаєві другий день немає водопостачання [ Редагувати ]
У Миколаєві другий день немає централізованого водопостачання. "Миколаївводоканал" повідомляє, що виникла технічна проблема насосних станціях. Вирішити її обіцяють впродовж кількох діб.
Станом на 13:00 ремонтні роботи на насосних станціях ще тривають. В місто зможемо відновити водопостачання протягом кількох діб. Нагадуємо, що вода буде подаватися не питної якості, а придатна лише для господарсько-побутових потреб.
У Миколаєві ще є будинки, в яких з низьким тиском, але подається вода. Тож мешканцям рекомендують набрати воду в ємності.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що триває заміна великої ділянки водопроводу в мікрорайоні Північний.
Тут жителі часто мали проблеми з водопостачанням через пориви на мережах. Вирішили не латати, а повністю замінити більше кілометра труб...
Це важлива ділянка мережі, адже вона забезпечує водою жителів мкрн Північного і Тернівки. Тому не чекаємо завершення війни, а вже зараз працюємо над тим, щоб люди безперебійно отримували воду.
по темі
Історія жительки села Любомирівка, яка на війні втратила сина, перестала спілкуватися з родичами, що проживають у країні-агресорці, і воліє, щоб світ бачив, що коїть росія.
В середу, 31 травня, в Індії автобус зірвався в гірську ущелину
Наслідки весняного водопілля і досі помітні у селах, які постраждали від водопілля на Черкащині. Так, у селі Матвіївка у перші дня надзвичайної пригоди людей евакуйовували з домівок, бо ж загроза від великої води була чимала.
Миколаївці збирали кошти для морпіхів на благодійному ярмарку. Акцію влаштували для того, щоб привернути увагу до долі полонених та придбати для військових на Сході найнеобхідніше.
Судді Олексію Тандиру, який влаштував ДТП на блокпосту в Києві, сьогодні, 27 травня, оберуть запобіжний захід