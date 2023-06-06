Черги за водою у супермаркетах

Через підрив рашистами Каховської ГЕС вода у Кривому Розі буде, але з обмеженнями та зниженням тиску води. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ситуація дуже складна, але контрольована.

У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів - тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

Очільник Кривого Рогу повідомив, що зараз головне завдання - на 30% знизити споживання у тих районах, які запитані від Каховки.

Максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю. Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово.

Для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання.

Повністю заборонено полив зі шлангів.

У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.

Тим часом у Кривому Розі вишикуються черги за питною водою.