Підрив Каховської ГЕС: у Кривому Розі обмежать подачу води, населення розкуповує воду [ Редагувати ]
Через підрив рашистами Каховської ГЕС вода у Кривому Розі буде, але з обмеженнями та зниженням тиску води. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, ситуація дуже складна, але контрольована.
У Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів - тут ризиків немає.
На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".
Очільник Кривого Рогу повідомив, що зараз головне завдання - на 30% знизити споживання у тих районах, які запитані від Каховки.
- Максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю. Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово.
- Для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання.
- Повністю заборонено полив зі шлангів.
- У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.
Тим часом у Кривому Розі вишикуються черги за питною водою.
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