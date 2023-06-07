Папі Римському зробили термінову операцію: що з ним сталося [ Редагувати ]
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Папу Римського Франциска було госпіталізовано до лікарні Агостіно Джемеллі у Римі, де у середу вдень йому зробили операцію на черевній порожнині.
Про це пише прес-служба Святого Престолу.
Відомо, що понтифіку проведуть лапаротомію та операцію на черевній стінці під загальним наркозом. Ця операція необхідна через грижу у Папи, яка викликає дискомфорт і болі.
Відомо, що він пробуде в лікарні на кілька днів, "щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення".
Варто зауважити, цією весною Папу було госпіталізовано для планових обстежень та лікування респіраторного захворювання.
Пізніше з'ясувалось, що 86-річний понтифік має чимало хронічних недуг. Так, він має проблеми з коліном, через які йому доводиться пересуватися на візку.
У 2021 році Папі робили операцію кишківника. Тоді він не виключав, що може добровільно піти з посади, у випадку, якщо стан здоров’я не дозволить йому повноцінно виконувати свої обов’язки.
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