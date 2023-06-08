Російські окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 червня.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області.

противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області.

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області.

противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.

противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці.

наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області.

Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.

Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас 6 червня, відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.