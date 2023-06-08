Росіяни наступають під Бахмутом, Кремінною, Авдіївкою та Мар'їнкою - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 червня.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області.
- На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Зарічне, Ямполівка, Білогорівка, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Веселе та Никифорівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Диліївки та Білої Гори Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка та Первомайське. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів по Красногорівці.
- На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка Запорізької області.
Окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі зс рф є травмовані, загиблі та зниклі безвісті.
Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Водночас 6 червня, відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.
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