Російські пабліки повідомляють про початок наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку між Оріховим і Токмаком.

Z-блогери пишуть, що ЗСУ задіяли в атаці до 120 одиниць техніки. Наступу бронетехніки передувала масована артилерійська підготовка, у тому числі з допомогою HIMARS.

Лінію оборони росіяни начебто спробували прорвати 4 колони - у кожній з яких по 25-30 одиниць техніки. Бронегрупи були розділені по парах, на чолі кожної з 4-5 танків - на/в іншій техніці - піхота.

Рашисти пишуть, що за підтримки бронетехніки українській піхоті вдалося зачепилася за передній край позицій окупантів для подальшого наступу на південь. Бої тривають.

Паралельно цьому, ЗСУ нібито проводять відволікаючі удари на Мар'їнському Авдіївському та напрямках.

Нагадаємо, що Генштаб про наступальні дії ЗСУ у ранковому зведенні 8 червня не повідомляв.