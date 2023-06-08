Кілька країн-членів НАТО можуть відправити війська до України, якщо їй не нададуть гарантії - Расмуссен [ Редагувати ]
Колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен вважає, що деякі країни альянсу, зокрема Польща та країни Балтії, можуть відправити свої війська до України, якщо держави блоку не зможуть надати Києву гарантій безпеки. Про це Расмуссен заявив в інтерв'ю The Guardian.
Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях просування України вперед, існує ймовірність, що деякі країни окремо вживатимуть заходів.
Ми знаємо, що Польща бере активну участь у наданні конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більш активно брати участь у цьому контексті на національній основі, а за нею будуть країни Балтії, можливо, в тому числі і шляхом введення військ на територію України.
Екс-генсек НАТО вважає, що Польща може зібрати коаліцію країн, які прагнуть надавати посилену підтримку Україні, якщо на липневому саміті альянсу у Вільнюсі Київ не отримає чітких сигналів про членство.
Расмуссен закликав не недооцінювати "почуття поляків", тому що Західна Європа довго не прислухалася до попереджень Польщі про "справжнє російське мислення".
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.
У травні 2023 року газета The Washington Post писала, що країни альянсу вирішили не запрошувати Україну до складу на липневому саміті у Вільнюсі.
21 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що Україна не відповідає багатьом критеріям членства в НАТО. За інформацією Euractiv, НАТО може запропонувати Україні статус партнера без членства в альянсі.
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