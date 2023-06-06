Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в липневому саміті НАТО, якщо там не буде гарантій безпеки або сигналів щодо членства в Альянсі.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі є добрим майданчиком для підписання документа про гарантії безпеки для України.

"Інакше якщо у нас немає гарантій, якщо у нас немає сигналів про наше майбутнє з приводу членства в Альянсі, то що нам там робити? Навіщо нас звуть на цей саміт?", - додав Зеленський.

За його словами, він не бачить сенсу у подібних зустрічах, якщо Україна не отримає гарантій безпеки на папері.

"Коли ми приїжджаємо на саміт до Вільнюса, це чіткий сигнал нашому суспільству, що нас там бачать. Я не хочу в цьому політичному театрі брати участь. Я хочу, щоб наші люди знали, який буде виклик", - наголосив президент.