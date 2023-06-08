Судна з Каховського водосховища перебазують вище по Дніпру, щоб вони не залишились на мілині. Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

Адміністрація судноплавства другий день активно працює з судновласниками, чиї судна наразі знаходяться в акваторії Каховського водосховища. Це близько 50 суден. Наше завдання - сприяти у забезпеченні їх безперешкодній передислокації з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз. За Дніпрогесом річка Дніпро залишиться судноплавною. Нижче - ще тривалий час ні. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілині.

Річка Дніпро - основна артерія річкового судноплавства України. А Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі суда в бік відкритого моря.

Фактично нам перекрили ворота для українського експорту. Але зараз ми маємо проблеми й вище за течією. Рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому бьєфі Запорізького шлюзу - 14 м, сьогодні на ранок фіксували 16 м. Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі.

Станом на зараз відомо, що в зоні можливого затоплення понад 80 населених пунктів, при цьому максимальні наслідки теракту будуть через 3-5 днів. В "Укргідроенерго" кажуть, що на відновлення Каховської дамби знадобиться 5 років.

Нагадаємо, рашисти підірвали Каховську ГЕС у ніч проти 6 червня. Через підвищення рівня води у Дніпрі Кінбурнська коса перетворилася на острів.