росіяни поширюють вкиди про те, що до Києва привезли велику кількість загиблих та поранених солдатів ЗСУ. Ця інформація є фейком.

Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки в Telegram.

Російська пропаганда стверджує, що на київському вокзалі нібито зустрічали поїзд, який прибув з Куп'янська, з пораненими та вбитими під час контрнаступу ЗСУ. Як "доказ" росіяни наводили фото з великою кількістю авто швидкої допомоги на платформі київського вокзалу.

Як з'ясував Центр стратегічної комунікації, фотографію, яку публікують росіяни, зробив офіцер 5-ї окремої штурмової бригади Булавка.

Оприлюднив він її у червні 2023 року, але зробив - у 2022. Це він підтвердив журналістам StopFake, показавши відповідний скріншот.

Зазначимо, з початку цього тижня російські окупанти стверджують, що український контрнаступ уже розпочався. При цьому Міноборони рф розповідає про "значні втрати ЗСУ" та "знищення техніки, яку постачали країни Заходу".