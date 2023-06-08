В Україні спростували фейк росіян про велику кількість загиблих та поранених солдатів ЗСУ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росіяни поширюють вкиди про те, що до Києва привезли велику кількість загиблих та поранених солдатів ЗСУ. Ця інформація є фейком.
Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки в Telegram.
Російська пропаганда стверджує, що на київському вокзалі нібито зустрічали поїзд, який прибув з Куп'янська, з пораненими та вбитими під час контрнаступу ЗСУ. Як "доказ" росіяни наводили фото з великою кількістю авто швидкої допомоги на платформі київського вокзалу.
Як з'ясував Центр стратегічної комунікації, фотографію, яку публікують росіяни, зробив офіцер 5-ї окремої штурмової бригади Булавка.
Оприлюднив він її у червні 2023 року, але зробив - у 2022. Це він підтвердив журналістам StopFake, показавши відповідний скріншот.
Зазначимо, з початку цього тижня російські окупанти стверджують, що український контрнаступ уже розпочався. При цьому Міноборони рф розповідає про "значні втрати ЗСУ" та "знищення техніки, яку постачали країни Заходу".
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