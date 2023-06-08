Наприкінці навчань для бійців, які вже відзначилися на полі бою, нагороди від командира.

Важко в навчанні - легко в бою. Наші захисники постійно відточують свою майстерність ведення бойових дій. Зокрема, і на Київщині. Інструктори, які воювали на передовій, намагаються максимально наблизити умови під час занять до фронтових.

Які саме навички відпрацьовують бійці - знає Анатолій Журавльов. Він побував на вишколі.

Військовослужбовці вийшли на смугу перешкод. Навколо дим, постріли та вибухи. Умови тренування максимально наближені до бойових. За сценарієм, не обійшлося без поранених.

Пораненому бійцю потрібно надати першу допомогу та евакуювати з поля бою. За всіма діями бійців спостерігають інструктори з бойовим досвідом.

Позивний "Вінстон", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут є хлопці, які мали бойовий досвід і які ще не мали бойовий досвід. Вони між собою обмінюються. - І між нами в тому числі. - Один одному допомогають, обмінюються досвідом і получається злагоджена група.

Позивний "Фізрук", військовослужбовець Збройних сил України:

Люди стараються загалом працювати усі разом. В реальному бою вони будуть більш злагоджені, уже більш комфортно будуть себе почувать і більш звиклі до цього. Тому що така обстановка - постріли, вибухи, дим, полумʼя - воно полюбому підготовлює, тренує до реального бою і це полюбому буде плюсом.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Смуга перешкод - важливий етап тренувань, але не єдиний. На цьому полігоні бійці повинні пройти комплексну підготовку. Для цього є ще кілька ділянок.

Ось так відбувається злагодження дій мінометників зі штурмовою групою бійців.

Позивний "Гугл", військовослужбовець Збройних сил України:

У нас міномет трошки специфічний - там прицел специфічний. І чим частіше тренуєшся, тим чаще краще можеш орієнтуватися з прицелом і бистріше прицілюватися.

Також бійці мають вміти протистояти танкам.

А це - відпрацювання бою в умовах міської забудови.

Позивний "Хохол", військовослужбовець Збройних сил України:

Робота в полі і робота в місті - різна специфіка. І треба відпрацьовувати - і то, і то. Навичка тєряється - це все одно, що спорт. Не побігаєш - вже не так дихаєш, не поповзаєш - вже не так повзаєш, не постріляєш - значить вже око не таке.

Такі тренування важливі й для досвідчених воїнів, наголошують командири.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Хлопці, які виконали завдання, повертаючись сюди - вони не сидять, склавши руки. Вони тренують себе і в ході цих тренувань передають свій досвід тим хлопцям, які не мають такого бойового досвіду. На відповідних смугах проводиться така робота. Жоден військовослужбовець не має права піти для виконання бойових завданнь непідготовленим.

Наприкінці навчань для бійців, які вже відзначилися на полі бою, нагороди від командира.

Позивний "Вента", військовослужбовець Збройних сил України:

Праця. Кожноденна праця з потом, кровʼю. Тих хлопців, які стоять в перших рядах. Тому це не тільки моя нагорода, а це і їхня нагорода. Саме тих друзів, які не повернулися...

Та попри всі труднощі, наші захисники кажуть - готові боронити батьківщину, поки останній російський солдат не залишить її територію.