На фото: генерал-лейтенант Сергій Наєв на святковому заході "Естафета Добра" в НДКЛ "Охматдит"

Командувач Обʼєднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що діти мають право на щасливе дитинство. Ми повинні робити все для того, аби вони росли здоровими й щасливими, навіть попри війну.

Про це він сказав, підсумовуючи успішне проведення загальноукраїнської благодійної акції "Естафета добра".

Акція пройшла у п’яти областях України у межах цивільно-військового співробітництва. На святкових заходах побували понад 1200 дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у обласних дитячих лікарнях Києва, Запоріжжя, Сум, Харкова та Чернігова.

Благодійний проєкт був запроваджений до Міжнародного дня захисту дітей. На жаль, цю памʼятну дату ми другий рік відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Зараз ми як ніколи розуміємо у чому полягає суть захисту дітей, їхнього щасливого дитинства й майбутнього загалом, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що війна, яка перетворила нашу країну на поле бою, неминуче зачепила найвразливіше - душі маленьких українців.

Попри всі труднощі й негаразди, наші діти продовжують мріяти, творити, вчитися та рости. Вони дуже радіють різним святковим заходам, адже це підіймає їм настрій і змушує усміхатися, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач підкреслив, що головна мета подібних проєктів – турбота про фізичне та моральне здоров'я дітей, а також виховання в них національної свідомості.

Варто зазначити, під час акції "Естафета добра" було організовано виступи найкращих мистецьких колективів України. Також діти отримали безліч призів та солодких подарунків.

Ініціативу підтримали національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", компанії "Київський БКК", "Кріоліт-Д" та благодійна організація "БФ "Захистити майбутнє".

Керівником акції став військовий капелан, письменник Борис Кутовий, художнім куратором – відомий режисер Максим Добролюбов.

Відділ звʼязків з громадськістю Командування Обʼєднаних Сил ЗС України