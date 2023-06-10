Сили ППО цієї ночі збили над Одеською областю 8 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також дві ракети. Внаслідок атаки росії троє осіб загинули, багато отримали поранення.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа в одній з квартир, три людини загинуло. Наразі відомо, що 26 людей отримали різного роду травмування та пошкодження внаслідок вибухової хвилі. Серед них є двоє дітей і вагітна жінка", - заявила речниця.

Також Гуменюк повідомила, що по узбережжю Одеської області був завданий ракетний удар. За її словами, дві ракети окупантів знищили сили ППО, ще одна вдарила по узбережжю.

"Внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Три людини отримали поранення", - додала вона.

Гуменюк закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог немає успіхів на фронті, тому буде атакувати тилові регіони.

Зазначимо, росія в ніч на 10 червня вкотре атакувала Україну. Ворог випустив іранські дрони-камікадзе та ракети. Вибухи чули в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.